Microsoft'tan Dudak Uçuklatan Çevre Yatırımı

Microsoft, önümüzdeki yıllarda karbon negatif şirket olacağız dedi ve çevreye yatırım yapacaklarını duyurdu.

Microsoft, Çevreye Yatırım Yapacak!

Microsoft'un sıfır karbon bir şirket olması için çalışmalar son hızıyla devam etmekte. Microsoft CEO'su Satya Nadella çevreye yatırım yapacaklarının müjdesini verdi. CEO ekip arkadaşları ile birlikte yaptığı açıklamada "çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolar yatırım yapacağız" dedi.

Yapılan açıklamalarda ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, topraktan karbon tahsisi, karbon tutma ve depolama yoluyla biyoenerji ve karbonu doğrudan havada yakalama gibi çalışmalara destek verileceği söylendi. CEO yaptığı açıklamalarda şu cümleleri kurdu:

"Çevresel faaliyetler açısından karbon konusunda nötr olmak yeterli değil. Bilim adamları, karbon salınımın önüne geçilmezse bunun felaketlerle sonuçlanacağını söylüyor. Daha yaşanabilir bir dünya için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Biz karbon negatif şirket olmak için büyük bir yatırım kararı aldık 1 milyar dolar yatırımla İklim İnovasyonu Fonu oluşturduk."

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