Microsoft’tan Elon Musk’ın Şirketine 1 Milyar Dolar Yatırım

ABD’li girişimci Elon Musk, daha çok sahibi olduğu Tesla ve SpaceX şirketleri ile gündeme gelse de aslında OpenAI adlı bir yapay zeka (AI) şirketine de sahip.

Yine ABD merkezli bir teknoloji şirketi olan Microsoft’un, OpenAI’a 1 milyar dolar yatırım yapacağı belirtiliyor.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Musk ile birlikte OpenAI’ı kuran CEO Sam Altman’ın, Microsoft’ın bulut programı için AI teknolojileri üretimi üzerinde çalışacağı bildirildi. Ayrıca bu iki şirket, yeni süper bilgisayar teknolojisi Azure AI’yı da oluşturacak.

Microsoft’un, Azure içinde AI modelleri kullanacak olan 'eşi benzeri görülmemiş ölçüde' bir sayısal platform oluşturacağı ve OpenAI’ın yeni AI teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında öncelikli ortağı olacağı ifade ediliyor.

İş birliği kararı hakkında onuşan Microsoft CEO’su Satya Nadella, "AI günümüzün en dönüştürücü teknolojilerinden birisi ve dünyadaki en önemli zorlukları çözme kapsamında büyük bir potansiyele sahip. OpenAI’ın çığır açan teknolojisi ve Azure AI’ın superbilgisayar teknolojisini bir araya getirerek, herkesin bu teknolojiden faydalanabilmesi için AI’ı demokratikleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.