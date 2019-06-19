Microsoft'tan Gözle Oynanan Ücretsiz Windows 10 Oyunları

Microsoft, Windows 10 mağazada dört yeni oyun yayınladı. Göz takip sistemleriyle oynanan ilginç oyunların indirme bağlantıları haberimizde.

Windows 10 Nisan 2018 güncelleme veya 1803 sürümü kuran kullanıcıların oynayabileceği dört ilginç oyun mağazada yayınlandı. Microsoft Store’da ücretsiz indirilmeye açılan 4 oyunun ortak özelliği; gözle oynanması. Windows 10’un erişilebilirlik özelliğinden faydalanan oyunlar, eğlenceli ve rahatlatıcı oyunlar kategorisinde. Windows 10’un erişilebilirlik özelliğine bağlı göz takip sisteminin nasıl çalıştığını gösteren oyunlar Eyes First adlarıyla şu anda mağazadan indirilebiliyor. Göz takibi özelliğinin olmadığı cihazlarda fare ve dokunmatik kontrollerle de oynanabiliyor.

Eyes First - Tile Slide: Göz kontrolünü kullanarak kutucukları kaydırıyor, belli bir sıraya koymaya çalışıyorsunuz. Bulmacayı mümkün olduğu kadar az hamle ile tamamlamak için uğraş veriyorsunuz.

Eyes First - Double Up: Göz kontrolüyle numaralı kutucukları kaydırarak 2048’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hedef 2048 ancak 2048 kutucuğunu çıkardığınızda oyun sonlanmıyor; devam edebiliyorsunuz.

Eyes First - Maze: Göz kontrolünü kullanarak labirentte ilerliyor, en kısa yoldan çıkmaya çalışıyorsunuz. Mümkün olduğunca az hamlede labirenti tamamlamak için kendinizle yarışıyorsunuz veya daha zorlu labirentleri çözerek diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.

Eyes First - Match Two: Göz kontrolüyle oyun alanındaki kartları eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Mümkün olduğunca az hareketle tamamlamanız isteniyor. Hafızayı test etmek için harika bir oyun.