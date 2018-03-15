Microsoft'tan İnsan Kalitesinde Çeviri Yapabilen Yapay Zeka

Microsoft, Çince’den İngilizce’ye insanlarla aynı kalitede çeviri yapabilen bir yapay zeka geliştirdi.

Hiç şüphe yok ki, Çince dünyanın en zor ve en karmaşık dillerinden bir tanesi. Öyle ki, herhangi bir çeviri aracını kullanarak Çince bir metni tercüme etseniz dahi diller arasındaki belirgin farklılıklar nedeniyle anlamlı ve mantıklı bir çıkarım yapmak bir hayli zor olacaktır.

Microsoft, geleneksel çeviri tekniğini (istatistiksel makine çevirisi) kullanmak yerine, insan davranışını daha yakından taklit eden 'derin nöral ağlar' kullanarak bu sorunun üstesinden geldi.

Google’ın 2016 yılında tanıttığı "Nöral Makine Çevirisi" sistemi ile benzer bir yapıya sahip olan teknik, bugüne kadar ki en başarılı ve kapsamlı Çince-İngilizce çeviri aracı olmaya aday. Öyle ki, gücünü tamamen yapay zekadan alan bu yeni nesil çeviri aracı, Çince haber metinlerini insanlarla aynı kalitede ve doğrulukta İngilizce'ye çevirebiliyor.

"İkili öğrenme" adı verilen yöntem ile Çince'den İngilizce'ye çevrilen metinleri daha sonra İngilizce'den Çince'ye tercüme ettiren Microsoft, yapay zekanın çeviri yönünü değiştirdi ve her iki şekilde de aynı anlama gelen sonuçları öne çıkarmayı başardı.

Öte yandan Microsoft ekibi, çeviri aracının yalnızca haberlerden alıntı yapılan metinleri hatasız bir şekilde çevirdiğini söylüyor. Dolayısıyla argo ve küfürün gırla olduğu sosyal medya platformlarında bu çeviri aracının pek de düzgün çalışmayacağı tahmin ediliyor.

Microsoft’un Çince-İngilizce çeviri aracını buraya tıklayarak siz de deneyebilirsiniz.