Microsoft'tan 'Internet Explorer Kullanmayın' Çağrısı

Bildiğiniz üzere yaklaşık 4 yıl önce Microsoft tarafından güncellemesi kesilen Internet Explorer tarayıcının artık kullanılmaması isteniyor. Özellikle yeni web standartlarını desteklemediği belirtilen Internet Explorer yerine Microsoft Edge kullanılmasını öneriliyor.

Internet Explorer'ın günümüzde birçok açığa sahip olduğunu söyleyen ve konu hakkında açıklamalarda bulunan Windows siber güvenlik uzmanı Chris Jackson, Internet Explorer'ın uzun süredir güncelleme almadığını ve bundan dolayı da tehlikeli olabileceğini ifade ediyor. Eski web uygulamaları için Internet Explorer’ı kullanan kişilere seslenen Jackson, Edge'e önem verdiklerini belirtti.

"Internet Explorer yeni web standartlarını desteklemiyor ancak pek çok site hala güncelliğini koruyor. Genel olarak geliştiricileri bugünlerde Internet Explorer için test yapmıyor olduğu için bu tarayıcıyı terk etmenizi öneriyoruz" şeklinde konuşan Jackson, Edge ile birlikte yeni web standartlarını destekleyebildiklerini söyledi.

Güvenlik uzmanı Jackson'ın uyarısı uygun bir mesaj olmasına rağmen Microsoft'un Edge çözümü yeterince güvenilir değil gibi görünüyor. Yaklaşık 4 yıldır Windows 10 ile birlikte sunulan Edge, yazılım devi tüketiciler veya işletmeler için uyumluluk deneyimini sağlamayı başaramadı. Ancak yakın zamanda Windows 8'e de Edge geleceğini belirten Microsoft, eski web uygulamalarını kaldırmak ile uğraşıyor.