Microsoft'tan Katlanabilir Tablet Geliyor!

Surface tablet modeliyle kullanıcıların gözüne girmeyi başaran Microsoft’un “Andromeda” kod adını verdiği katlanabilir tableti sızdırıldı. Windows Central isimli haber sitesi tarafından ortaya atılan katlanabilir tabletin, aslında 2009-2010 yıllarında satışa sunulacağı ancak Microsoft tarafından çıkış tarihinin ertelendiği söyleniyor.

Microsoft’un ilk olarak Courier adını verdiği tableti şu anda Andromeda adıyla anılıyor. Katlanabilir tablet Windows 10 Core OS işletim sistemiyle çalışacak ve bu sistemin arayüzü katlanabilir ekrana rahatlıkla destek sağlayacak. Andromeda isimli tabletin dijital bir günlük görevi üstleneceği ifade ediliyorken, tablet, katlanabilir yapısı sayesinde cep boyutunda bile olabilir.

Ayrıca Microsoft, Andromeda tabletiyle kullanıcılar arasında bir marka değeri oluşturmak istiyor. Yani şirketin hitap etmek istediği kullanıcı kitlesi, normal tablet kullanıcıları veya akıllı telefon sahipleri olmayacak. Ayrıca yonga seti konusunda Qualcomm ile anlaşma sağladığı iddia edilen Microsoft'un, bu tabletini not alma amaçlı tasarladığı da söylentiler arasında.

Kısa bir süre önce katlanabilir ekran teknolojisi patentine başvuran Microsoft, Andromeda tabletiyle de bu patenti desteklemiş oldu. Bunlara ek olarak raporda yer alan son bilgi ise, tabletin 2018 yılında gelecek olması.