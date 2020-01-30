Microsoft'tan Sağlık için 40 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Programı

Microsoft, "AI for Health" adını verdiği programı kapsamında sağlık teknolojilerine yatırım yapma kararı aldı. Yeni girişim sayesinde Microsoft, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka kullanarak küresel sağlık sonuçlarını iyileştirecek.

Microsoft'un sağlık için yapay zeka programında, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve akademik araştırmacılara yapay zeka araçları, bulut bilişim ve finansman desteği sunulacak. Yapay zekanın küresel sağlık sorunlarını çözmek için nasıl kullanılabileceği takip edilecek.

ABD'li yazılım devi önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka kullanarak küresel sağlık sorunlarını iyileştirmek için 40 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi. Microsoft, yapay zekanın çocuk ve anne ölüm oranlarından diyabetik taramaya kadar her şeyi iyileştirmek için kullanılabileceğini de dile getiriyor. Ayrıca Microsoft'a göre AI for Health üç temel alana odaklanacak:

Keşif : Hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini ilerletmek için tıbbi araştırmaların hızlandırılması.

: Hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini ilerletmek için tıbbi araştırmaların hızlandırılması. Küresel sağlık : Küresel sağlık krizlerine karşı korunmak için paylaşılan ölüm ve uzun ömürlülük.

: Küresel sağlık krizlerine karşı korunmak için paylaşılan ölüm ve uzun ömürlülük. Sağlık eşitliği: Yetersiz hizmetlerin azaltılması ve yetersiz hizmet alan nüfusun bakım hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi.