Microsoft'tan Tarihi Güneş Enerjisi Anlaşması

Teknoloji devi Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük kurumsal yeşil enerji anlaşmasının altına imza attı. Şirket, Virginia’da bulunan güneş enerjisi üretim merkezinden 315MW elektrik satın alacağını açıkladı.

2016 yılında önemli bir karar alan Microsoft, şirketin kullandığı elektriğin büyük bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek istediğini duyurmuştu. Halihazırda şirketin sunucu merkezlerinde kullanılan elektriğin yüzde 44’ünün güneş, rüzgâr ya da hidroelektrik kaynaklarından geldiğini söyleyen Microsoft, 2018’in sonunda bu oranı yüzde 50’ye, 2020 yılındaysa yüzde 60’a çıkarmayı planladığını kaydetti.

İki yıldır amacına ulaşmak için önemli yatırımlar yapan şirket, Pleinmont I ve Pleinmont II olarak adlandırılan güneş enerjisi merkezlerinin ürettiği 500MW elektriğin 315MW’ını alma kararıyla birlikte amacına bir adım daha yaklaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft’un Başkanı Brad Smith, “Bu projede amacımız sadece megawatt’lar satın almak değil; başkalarının da yenilebilir enerji kaynaklarına ulaşımını kolaylaştırmaktır.” dedi.

Henüz yapılma aşamasında olan Pleinmont I ve II tesislerinin 2,000 dönümden büyük arazi üstüne kurulacağı belirtilirken, devasa arazinin üzerinde 750,000 güneş enerjisi paneli bulunacağı ve tesisin yılda 715,000MWh elektrik üretim kapasitesinde olacağı söylenenler arasında yer aldı. Projenin tamamen hayata geçmesiyle birlikte Virginia eyaletinin neredeyse bütün elektrik ihtiyacını karşılayabileceği ve eyaletin tamamen yenilenebilir enerjiyle desteklenebileceği vurgulandı.