Microsoft'tan Tarihi Unutkanlık: Microsoft Teams Çöktü

Microsoft, ekip çalışmalarını kolaylaştırmak adına geliştirdiği Microsoft Teams uygulamasında tarihi bir unutkanlık yaptı. Teams'i geliştiren ekip, SSL sertifikalarını güncellemeyi unutarak, platformun bir süreliğine çökmesine sebep oldu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un iş dünyasına yönelik Microsoft Teams uygulaması yakın zaman önce çökmüştü. Arkasında Microsoft sunucuları olan bir platformun çökmesiyse ilk etapta birçok kişiyi şaşırtmıştı. Bugün yapılan açıklama ile Microsoft Teams çökme haberinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Microsoft, Teams'i geliştirenlerin küçük bir unutkanlıkla kimlik doğrulama sertifikasıo (SSL) için güncelleme yapmamalarının, çökmeye neden olduğunu belirtti. Bunun bir çökmeden ziyade küçük bir yanlışlık olduğunu savunan Microsoft, bunun tekrar yaşanmayacağının garantisini verdi.

Microsoft Teams neden çöktü?

Microsoft açıklamasında, “Kullanıcıların hizmeti kullanırken sorun yaşamasına neden olan bir kimlik doğrulama sertifikasının süresinin dolduğunu belirledik. Hizmete etkiyi giderecek yeni bir sertifika uygulamak için bir düzeltme geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların kimlikleri doğrulanamayınca Microsoft Teams, bu denemeleri şüpheli giriş olarak algıladı ve kullancıların girişlerini engelledi. Sunuculara erişemeyen kullanıcı sayısının ise 20 milyona yakın olduğu dile getirildi.

Microsoft'un Slack'e rakip olarak çıkardığı Microsoft Teams uygulaması, 2016 yılında kullanılabilir hale gelmişti. O günden bu yana 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan platform, aktif olarak kullanılıyordu. Böylece küçük bir unutkanlık, milyonlarca kişinin iş ilerleyişini etkilemiş oldu.