Microsoft'tan "Windows 7'yi Bırakın" Uyarısı

Microsoft, Windows 7 işletim sistemine desteğin kesileceği tarihi duyurdu. Kullanıcılara sistemlerini Windows 10’a yükseltmeleri gerektiğini belirten tam ekran bildirim gösterilecek.

Microsoft’un 2009’da piyasaya sürdüğü, şu anda pazarın yüzde 25’ine hakim olan Windows 7 işletim sistemi PC oyuncularının favorisi ve kurumlar tarafından da yaygın olarak kullanılıyor. Yazılım devi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate Service Pack 1 yüklü sistemlerde 15 Ocak 2020’den itibaren bildirim gösterilecek. Tam ekran gösterilecek uyarı geçici süreliğine veya kalıcı olarak kapatılabilecek. Kullanıcıların mevcut sistemleri kullanmaya devam etmeleri durumunda karşılaşabilecekleri riskler de gösterilecek. Etki alanına eklenmiş ve kiosk modundaki bilgisayarlarda bildirim gösterilmeyecek. Windows 7 Pro için genişletilmiş güvenlik güncellemelerini almış sistemlerde uyarı varsayılan olarak engellenecek.

Windows 7, yüzde 25 pazar payıyla şu anda en çok kullanılan ikinci Windows sürümü. Yani Windows çalıştıran dört bilgisayardan birinde Windows 7 yüklü. Microsoft, tabii ki daha fazla güvenlik ve sürekli güncellemeler için kullanıcıların Windows 10’a geçmelerini öneriyor.