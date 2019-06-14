Microsoft’tan Yeni Windows 10 Güncellemesi İçin Önemli Duyuru!

Windows 10 için yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi (CVE-2019-2102) hakkında Microsoft’tan önemli bir açıklama geldi. Microsoft, yeni güvenlik güncellemesinin, işletim sistemi ile 'güvenli olmayan' Bluetooth cihazları arasındaki bağlantıları kasıtlı olarak engelleyerek bir güvenlik açığını kapatmak üzere getirildiğini bildirdi.

Microsoft’un açıklamasında, "11 Haziran 2019 tarihli güvenlik güncelleştirmelerini yükledikten sonra bazı Bluetooth cihazlarınızda eşleştirme, bağlanma veya kullanma sorunları yaşayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Microsoft, bağlantıları şifrelemek için iyi bilinen anahtarları kullanan ve bazı güvenlik foblarını (küçük güvenlik donanımları) içeren herhangi bir cihazın bu durumdan etkilenebileceğini belirtiyor. Microsoft’a göre, Windows 8.1 de dahil olmak üzere Windows 10’un tüm sürümleri yeni güvenlik güncellemesini alacak. Güncelleme sonrasında tam olarak hangi Bluetooth cihazlarının çalışıp çalışmayacağı belli değil. Görünüşe göre bunu anlamanın tek yolu da Bluetooth cihazınızın eşleşip eşleşmediğini denemek olacak.

Bluetooth Cihazınızın Güncelliğini Kontrol Edin

Microsoft, ileri düzey kullanıcıların, aşağıdaki durum için Olay Günlüğü’nü kontrol ederek Bluetooth cihazlarının etkilenip etkilenmediğini doğrulayabileceklerini söyledi:

Redmond merkezli şirket, Bluetooth cihazları çalışmayanlar için bir çözüm sundu: "Bluetooth cihazınızın yeni bir güncellemesi olup olmadığını anlamak için cihazınızın üreticisiyle iletişime geçin." Eğer yeni bir cihaz güncellemesi mevcut değilse, Windows 10’un yeni güvenlik güncellemesini yüklememek, güncellemeyi geri almak ya da yeni bir Bluetooth cihazı almak seçenekleriyle karşı karşıya kalacaksınız.

Geçmişte de bazı Windows güncellemelerinin istemsiz bir şekilde bazı özellikleri bozduğunu görmüştük. Ancak yeni güncellemeyle gelen değişikliklerin kasıtlı olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Microsoft yeni güncellemeyle bilgisayarların daha güvenli hale geleceğini söylüyor ancak bazı kullanıcılar durumdan pek de memnun değil.