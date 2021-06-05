Microsoft, Tank Adam'ı Bloke Edince Olanlar Oldu

Microsoft, Tank Adam'ı engelledi mi? Bing tarayıcı üzerinden Tiananmen Meydanı yıl dönümüyle ilgili arama yapan kullanıcılar, "Tank adam için sonuç yok" mesajıyla karşılaştı. Tank adam sembolünün, Çin hükümetinin baskısıyla kaldırıldığına inanılıyor.

5 Haziran 1989'da, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda Çin yapımı Type 59 tankları önünde durarak tankların geçişini engelleyen "Tank Adam", o tarihten beri direnişin sembolü olarak görülüyor.

Sembolün 32. yıl dönümünde ise Microsoft'un arama motoru Bing'de ilginç bir durum yaşandı. İngiltere, ABD, Almanya ve Singapur'daki kullanıcılar Bing üzerinden arama yaptıklarında "Tank adam için sonuç yok" mesajıyla karşılaştı.

Microsoft, arama motoru Bing'in Tiananmen Meydanı protestolarının yıldönümünde "Tank Adam" için herhangi bir sonuç üretememesini ise "insan hatası" olarak değerlendirdi.

Microsoft, Tank Adam'ı engelledi mi?

Çinli adamın kimliği hiçbir zaman belirlenememiş olsa da, çoğu kişinin Tiananmen Meydanı Katliamı olarak adlandırdığı bir olay. Bu olay sırasında yüzlerce ve binlerce insanın öldürülmesini temsil eden Tank Adam, askeri baskının özet görüntüsü haline geldi.

Bing tarayıcısının arama göstermemesi sonrasında, Microsoft'un kasıtlı olarak görüntüyü sansürlediği iddia edildi. Hatta sosyal medyada çıkan bazı raporlar, şirketi Çin ile iş birliği yapmakla suçluyor. İddia sahipleri, bu bastırmaya "4 Haziran olayı" olarak atıfta bulunuyor ve bununla ilgili herhangi bir tartışmanın yasaklandığını aktarıyor.

Çin, kendi yetki alanında faaliyet gösteren arama motorlarına sansür uygulasa da, sınırlarının ötesinde içeriği yasaklama yetkisine sahip değil. Yine de Bing tarama motoru için çalışanların birçoğunun Çin'de bulunduğunu göz ardı etmemek lazım.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Kenneth Roth, böyle bir hatanın yanlışlıkla yapılma ihtimaline inanılmasının zor olduğunu söyledi ve durumu "çirkince bir davranış" olarak değerlendirdi.

Electronic Frontier Foundation Sivil Özgürlükler Direktörü David Greene ise içerik denetiminin genellikle arama motorları için zorluklar oluşturduğunu ve her zaman korkunç hatalar yapıldığını belirtti. "En kötü ihtimalle bu, güçlü bir devletin talebi üzerine kasıtlı bir bastırmaydı" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Microsoft yaptığı açıklamada, sorunun insan hatasından kaynaklandığını ve bunu çözmek için aktif olarak çalıştıklarını söyledi. "Tank Adam" görüntüleri, şu anda Bing motorunda görüntülenebilir durumda.