Microsoft Tarafından Düzenlenecek X019 Şovunun Durağı Londra Olacak

Orijinal Xbox konsolunun çıkışı ile Microsoft, X adı altında özel bir şov düzenlemeye başlamıştı. Kimi zaman X0 olarak da adlandırılan bu şov, ticari amaçlara bağlı olarak başlamış olsa da daha sonradan basın / hayran şovuna dönüşmüştü. Avrupa bölgesinde 2006, Birleşik Devletler'de 2010 ve Kanada'da da 2013 yılına kadar senelik olarak gerçekleştirilmiş olsa da sonrasında kesintiye uğramıştı. Geçtiğimiz sene ise X018 ayağı ile geri dönmüştü.

Mexico City’de 10 - 11 Kasım 2018 tarihleri arasında Xbox FanFest'te gerçekleştirilen şov sırasında Inside Xbox programının da yeni bölümüyle karşılaşmıştık. Bu sene ise X019 ile şov yoluna devam edecek. Muhtemelen yakın bir zamanda tekrar ara verilmeyecektir. Hazır Xbox cephesi de bu kadar hareketliyken.

Phil Spencer tarafından Xbox Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile resmiyet kazanan şovun bu seneki durağı da Londra şehri olacak. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Kasım ayında düzenlenecek olan şovda, yine Inside Xbox programına yer verilecek. Bu şovu internet üzerinden de canlı olarak izleyebileceksiniz.

Şimdilik pek fazla bir detay paylaşılmış değil ama Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek olan GamesCom 2019 fuarında biletlerle ilgili bilgilerin yanı sıra şov ile ilgili daha fazla detayın paylaşılacağını da tahmin ediyoruz. En azından tarihleri ortaya çıkacaktır. Yeni gelişmeler için takipte olacağız.