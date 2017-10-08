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Microsoft Tarayıcı Savaşını Kaybediyor

Edge Firefox Chrome
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman İnternet
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Microsoft her ne kadar Windows 10’un alametifarikası olarak Microsoft Edge’i gösterse de beklediği ilgiyi bulamamış ve tarayıcı savaşında günbegün geriye gitmeye başlamıştı. Açıklanan son istatistikler de Microsoft’un tarayıcı savaşlarında çok gerilerde kaldığını göstermeye yetti.

En az Mozilla Firefox ve Google Chrome kadar iyi bir tarayıcı olarak lanse edilen Microsoft Edge, bellek kullanımı ve hız konusunda kendini gösterse de kullanıcılar tarafından yeterli ilgiyi görmemişti. NetMarketShare isimli araştırma kuruluşu tarafından yayınlanan son istatistikler de Microsoft tarayıcılarının düşüşünün devam ettiğini ortaya çıkardı.

Eylül 2017 boyunca yapılan araştırmalar sonucunda Google Chrome’un yüzde 59.61 gibi devasa bir rakamla pastadaki payını koruduğu görüldü. İkinci sırada yüzde 14.18 payla Internet Explorer bulunurken, onun hemen ardından yüzde 12.85 ile Mozilla Firefox geldi. Microsoft Edge ise ancak yüzde 5.15 paya ulaşabildi.

Microsoft, yaptığı agresif reklamlarla Chrome ve Firefox’un en iyi alternatifi olarak Edge’i gösterse de bir önceki ay yüzde 5.66 payı olan Edge, gerileyerek 5.15’e düştü. Keza Internet Explorer da yüzde 15.58’den 14.18’e geriledi.   

Düşüşlerin ana sebebi Microsoft’un artık Internet Explorer’ı güncellememesi ve bütün odağını Edge kaydırması olarak gösterildi. Buna rağmen Edge’in ana problemlerine dair henüz çözüm üretemeyen şirketin, güncellemeleri de Windows ile birlikte yayınlamasıyla kullanıcılarını kendinden uzaklaştırdığı da belirtildi.

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ETİKETLER: microsoft edge browser

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