Microsoft Teams, Fluent 3D Emojiler İçin Güncelleme Aldı

Microsoft’un uygulaması iş odaklı konferans platformu Teams, yeni güncellemesiyle 1800’den fazla 3D emojiyi bünyesine kattı. Microsoft, iş odaklı video konferans uygulaması Teams’e 3D Fluent emojilerini ekleyerek, platform için mevcut emojilerini yeniliyor.

Microsoft, Teams’e Son Güncellemeyle 3D Emojiler Ekliyor!

Bu yenilik, Microsoft’un geçtiğimiz yıl hem Teams hem de Windows için 3D emojileri duyurmasından hemen sonra yapıldı. Yeni emojiler, halihazırda Teams’de genel önizlemede erişilebilir durumda bulunuyor.

Microsoft, resmi bir blog gönderisinde Teams için, 3D Fluent emoji güncellemesinin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Şirket, yenilenen 1800 emojinin her gün kullanılan emojilerin modern ve keyifli yeni bir versiyonu olduğunu söylüyor.

3D Fluent emojileri; Teams sohbetlerinde, canlı toplantılarında ve kanallarında kullanılabilecek. Kullanıcılar ayrıca yeni emojiler ile sohbetlerde, kanallarda ve video konferanslarda tepki verebilecek. Yenilenen emojilerin bazılarında oldukça hoş animasyonlar da bulunuyor.

Kullanıcıların yeni emojilere erişmesi için, Teams uygulamasının Ayarlar menüsüne gitmesi ve ‘Hakkında’ bölümünden ‘Genel Önizleme’ seçeneğini etkinleştirmesi gerekiyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl hem Windows hem de Teams için 3D Fluent emojilerini duyurmuştu. Şirket daha önce en son Windows 11 işletim sisteminin 3D emojileri almayacağını doğrulamış olsa da yeni söylentiler, işletim sisteminin de 3D emojileri kullanabileceğini iddia ediyor.