Büyük umutlarla piyasaya sürülen Microsoft Teams güncellemesi, Android ve iOS kullanımını kolaylaştırıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft tarafından geliştirilen bu uygulama, dikkat çekici değişikliklere imza atıyor.

Küresel rekabet düzeninin ortaya çıkardığı Zoom gibi platformlar, şirketi büyük ölçüde zorladı. Özellikle de görüntülü görüşme uygulamalarında Microsoft sürekli olarak yenilikçi tavır sergilemek zorunda kaldı. Microsoft Teams üzerinden görüşmeye katılabilecek kişi sayısı sürekli olarak artırıldı. Şimdi ise şirket; fotoğraf, video ve GIF paylaşma yeteneği de dahil olmak üzere birçok yenilik getiriyor.

Microsoft Teams güncellemesi belge şifreleme özelliği getiriyor

Microsoft tarafından yeni yayınlanan Teams güncellemesi, ilginç özelliklere imza atıyor. Bu platform üzerinden grup oluşturulduktan sonra kullanıcılar, yapılacaklar listelerini ve belirli kişilere de atanabilecek takvim öğelerini kullanabilecek.

Bu grup içerisinde yer alan kişiler, özel bir gösterge tablosu kullanarak kendilerini toplu olarak organize etme imkanına da sahip olacak. Ayrıca Android ve iOS kullanıcıları için getirilen güncelleme kapsamında; fotoğraf, video ve GIF paylaşma gibi özellikler kullanılabilecek.

Microsoft Teams; mobil kullanıcıların kişiler veya gruplar arasında belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmasına da izin verecek. Üstelik bunu şifreler ve hesap detayları gibi özel bilgileri depolamak için kullanılan yerleşik bir kilit kutusuyla yapacak. Sizce yeni gelen güncellemeler kullanıcılara ne tür kolaylıklar sağlıyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.