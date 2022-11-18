Microsoft Teams'e İşaret Dili Desteği Geliyor

Özellikle iş ve eğitim dünyasında sıklıkla tercih edilen çevrimiçi toplantı aracı Microsoft Teams, yeni bir özelliğe daha kavuşacak. Firma, online seminer gibi büyük toplantılarda ihtiyacı duyulan işaret dili hizmetini kullanıma açacak.

İşitme engelli bireylerin iş yaşamını daha kolay hale getirmek amacıyla uygulamaya koyulan proje kapsamında toplantıda yer alan işaret dili tercümanları kolaylıkla takip edilebilecek.

Microsoft'tan İşitme Engelli Bireyler İçin Önemli Çalışma

2016 yılından beri hizmette olan Microsoft Teams, kullanıma sunulduğu ilk günden beri binlerce toplantıya ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar süren çalışmaları sırasında kullanıcıların geri dönüşlerini değerlendirmeye alan Microsoft, işaret dili eksikliği gibi problemleri de ortadan kaldıracak.

Yakın zamanda test aşamasına sokulan özelliğe göre toplantı içerisinde yer alan herhangi bir kullanıcının isteği ve katılımcıların oylaması neticesinde ya da toplantı başlamadan önce belirlenmiş işaret dili tercümanları, Microsoft Teams uygulamasında diğer katılımcılardan ayrılacak.

Toplantı süresi boyunca tercümanlar ekranın ortasında yer alacak. Kullanıcılar istedikleri takdirde işaret dili özelliğini kapatarak normal kullanıma geri dönebilecek. Eğer büyük ekranda bir sunum yapılması gerekirse aynı televizyonlardaki gibi işaret dili tercümanının kamerası ufaltılarak alt köşeye sabitlenecek.

Özellik, toplantı sırasında anlık olarak etkinleştirilip kapatılabiliyor. Şu an test aşamasında olan özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için açılması bekleniyor. Microsoft'un toplantılar için işaret dili tercümanı sağlamayacağını, toplantıları düzenleyen kişilerin veya katılımcıların kendi tercümanlarını bulması gerektiğini belirtmekte fayda var.