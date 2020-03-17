Microsoft Teams Koronavirüs Sonrasında Çöktü

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında evden çalışma oranı artınca Microsoft Teams beklenmedik yoğunlukla karşılaştı. İşlerini Teams üzerinden yürüten şirketlerin uygulamaya yüklenmesinin ardından Microsoft Teams çöktü.

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok ülkede karantina uygulanıyor. Salgın endişesi nedeniyle pek çok uluslararası şirket de evden çalışma sistemine geçmiş durumda. Özellikle ofis dışında çalışanların tercih ettiği Microsoft sohbet sistemi evden çalışan kişilerin neden olduğu yoğunluk nedeniyle çöktü.

Çökme sorununun ardından açıklama yapan Microsoft, sorunun yoğunluktan kaynaklandığını doğruladı. Evden çalışma oranlarını ön gördüklerini dile getiren yetkililer, bu kadar yoğunluk beklemediklerini de itiraf ettiler.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 20 milyon bandında kullanıcısı olan platform son dönemde evden çalışanların sayısının artması ile hizmet veremez hale geldi. Aynı habere göre, şirket bu duruma çözüm bulabilmek adına ilk etapta platformun ücretsiz versiyonuna bazı kısıtlamalar getirdi. Pazartesi günü uzaktan çalışma imkanı veren bir başka uygulama olan Zoom benzer sorunlar ile gündeme gelmişti.

Microsoft Teams nedir?

2017 yılında kullanıma alınan Microsoft Teams uygulaması, profesyonel iş hayatını hedefine alıyordu. Toplantılar, notlar ve iş paylaşımı üzerine kurulan Teams, temelde iş takibi programları arasına giriyordu.

Aslında Microsoft Teams, Office 365 paketi içerisinde gelen ürünlerin birbirleriyle bağlantılı şekilde çalıştırılması ve paylaşılması üzerine kuruluydu. Sunduğu kolaylaştırıcı özellikler sayesinde dünya çapında on binlerce işletme tarafından kullanılmaya devam edilen Microsoft Teams, Etkinlik, Sohbet, Takımlar, İletiler ve Dosyalar gibi kategoriler içeriyordu.