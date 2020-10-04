Microsoft Teams için Zoom'u Alt Edecek Performans Güncellemesi

Microsoft, Eylül ayında eklenen özelliklerin ayrıntılarını içeren bir blog yazısında, iş gücünün büyük bir kısmı evden çalışmaya devam ederken, Microsoft Teams performans güncellemesinin detaylarına vurgu yapıyor.

Microsoft, Teams için sunulan yeni güncellemede, işletme ve okulların internet bağlantı düzeylerine göre ölçeklenen daha yüksek performanslı deneyim sağlamak için çalıştığını söylüyor.

Microsoft Teams'te çevrim dışı mesaj gönderme

Sınırlı ağ bağlantısının olduğu zamanlar için Microsoft, Teams'de çevrim dışı desteği etkinleştirmeye çalışıyor, böylece kullanıcılar mesajları çevrim dışı yazabilir ve bağlantı yeniden kurulduğunda otomatik olarak gönderilebilir.

Ayrıca sınırlı bant genişliğine sahip veya ağ bağlantısı olmayan ortamlarda Windows ve macOS'ta çalıştırmanın mümkün olduğunu da hatırlatalım.

Microsoft Teams performans güncellemesi neler sunuyor?

Bu arada Microsoft, Teams'in Windows ve macOS'ta masaüstü başlatma süresini yüzde 30'a kadar artırdığını ve video işlemede değişiklikler yaptığını söylüyor.

Gün boyunca hareket halinde olan çalışanları desteklemeye yardımcı olmayı amaçlayan bir hareketle, iOS kullanıcıları için pil ömrünü optimize eden Microsoft, Android için Teams uygulamasını düşük bant genişliğine sahip ortamlar için optimize ettiğini söylüyor.

Microsoft Teams için Microsoft 365 entegrasyonu

Performans güncellemelerinin haricinde Microsoft Teams, insanların toplantı veya konferans sırasında daha küçük gruplara ayrılmalarına olanak tanıyan ara odaları da duyurdu. Bu özellik sayesinde geniş çaplı takımlar daha küçük odalara bölünerek görüşmelerini organize edebilir.

Gelişmiş İletişim teklifi sayesinde Microsoft Teams uygulaması şirketin diğer hizmetlerinden yararlanıyor ve Microsoft 365 entegrasyonuna sahip olacağı duyuruldu. Zoom bu entegrasyona sahip değilken ayrıca pek çok kişi için güvenlik endişesi sorunuyla karşı karşıya.