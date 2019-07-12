Microsoft Teams, Rakibi Slack'i Geride Bıraktı

Microsoft'un 2016 yılında tanıttığı Microsoft Teams isimli uygulamasının günde 13 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu açıklandı. Microsoft Teams, Slack'i tahtından etti.

Microsoft Teams, Slack'i Geçti!

Bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulaması olan Microsoft Teams sayesinde kullanıcılar birbirleri ile iletişim kurabilmekte. Microsoft'un Slack'e rakip olmak için çıkardığı uygulama son zamanlarda epey popüler.

Microsoft 365'in Kurumsal Başkan Yardımcısı olan Jared Spataro, yaptığı açıklamada Microsoft Teams'in 13 milyondan fazla günlük aktif kullanıcısı olduğunu, bu rakamın haftalık süreç göz önüne alındığında19 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Jared Spataro ayrıca Slack'in Ocak ayında günlük 10 milyon aktif kullanıcısı olduğu açıkladı. Microsoft Teams şu anda 180'den fazla ülkede 53 farklı dilde hizmet vermekte.

Jared Spataro'nun açıkladığı rakamlara göre Slack tahtını Microsoft Teams'e kaptırdı. Microsoft Teams'in ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürümü bulunmakta. Microsoft Teams'i dünya çapında pek çok şirket kullanmakta.

Sizler Microsoft Teams'in bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Slack yeniden tahtı ele geçirir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!