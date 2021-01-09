Microsoft Teams Sunum Özelliğine Büyük Yenilik!

Microsoft Teams sunum özelliğine gelen yenilik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak. “Dinamik Görüntü” olarak isimlendirilen yeni özellik, özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde oldukça kullanışlı olacak. Yeni özellik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Microsoft Teams Sunum Yapmayı Kolaylaştıracak

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyayı etki altına almasının hemen ardından çok sayıda firma uzaktan çalışma modeline geçti ve eğitim öğretim de çevrim içi olarak devam etti. Bu sebepten ötürü özellikle video konferans uygulamalarının kullanım oranı çok ciddi oranda arttı. Kullanım oranında ciddi artış yaşanan video konferans uygulamalarının arasında Microsoft Teams de bulunuyor. Popüler platformun salgının son 10 aynda kullanımı arttı. Şu anda ise 115 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, sahip olduğu video konferans uygulaması Microsoft Teams’in kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. The Verge’deki habere göre teknoloji devi, video konferans platformu için “Dinamik Görünüm” isimli yeni bir özellik geliştiriyor.

Microsoft Teams isimli vdeo konferans hizmetinin Dinamik Görünüm özelliği, özellikle iş toplantılarında ve derslerde oldukça kullanışlı olacak. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde paylaştıkları ekranın hemen sağ kısmına kendilerini veya başka kullanıcıları sabitleyebilecek. Böylece toplantılar ve dersler çok daha verimli geçecek. Özellik hemen aşağıda yer alan görseldeki gibi görünecek.

Popüler video konferans hizmetinde şu anda ekran paylaşımı yapıldığında diğer kullanıcıların görüntüleri çok küçük görünüyor. Bu durum da verimli bir toplantı yapılmasına engel oluyor. Görünüşe göre şirket bu sorunu ortadan kaldırmak ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için kollarını sıvamış. Yeni özellik 2021 yılının mart ayında kullanıcıların kullanımına kullanıma sunulacak.

Microsoft Teams’in Verimlilik Arttırıcı Yeni Araçları

Microsoft Teams, geçtiğimiz ay verimlilik arttırıcı yeni araçlar almıştı. Bu araçlardan ilki “Toplantı Sonu Bildirimi” olarak adlandırıldı. Toplantı Sonu Bildirimi, katılımcıları toplantının 5 dakika içerisinde bitmesinin planlandığından haberdar ediyor. İkinci araç ise Outlook entegrasyonunda yapılan iyileştirme. Entegrasyonda yapılan yeniliklerle birlikte internet kullanıcıları artık Outlook’tan Teams’e bir e-posta gönderebiliyor.