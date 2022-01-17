Microsoft Teams Telsiz Özelliği iOS'e de Geldi

Microsoft Teams telsiz özelliği uzun süre sonra iOS ve Zebra cihazlarına da geldi. iPhone, iPad ve Zebra kullanıcıları da popüler video konferans uygulamasını bir telsize dönüştüren özelliği kullanabilecek. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlayan yeni özelliğe dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Microsoft Teams Telsiz Özelliği Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, Walkie Talkie olarak isimlendirilen telsiz özelliğini ilk olarak iki yıl önce duyurmuştu. Uygulamaya bas konuş işlevi ekleyen özellik, 2020 yılının eylül ayında Android cihazları için yaygın olarak kullanıma sunulmuştu.

Yazılım devi tarafından alınan yeni bir karar sonucunda söz konusu özellik, iPad, iPhone ve Zebra cihazları için kullanıma açıldı. Kullanıcılar, Microsoft Teams'i hücresel veri ya da Wi-fi ağı üzerinden bir telsiz gibi kullanabilecek.

Walkie Talkie, kullanıcıların, kanalları kullanarak ekipleriyle bağlantı kurmasına olanak tanır. Hızlı ve pratik bir kullanıma sahip olan Walkie Walkie, telsiz gerektiren bazı mesleklerde büyük bir kolaylık sağlayacak.

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyayı etki altına almasının hemen ardından çok sayıda firma uzaktan çalışma modeline geçmişti ve eğitim öğretim de çevrim içi olarak devam etmişti. Bu sebepten ötürü özellikle video konferans uygulamalarının kullanım oranında çok ciddi bir artış meydana gelmişti.

Salgın döneminde kullanım oranında ciddi artış yaşanan video konferans uygulamalarının arasında Microsoft Teams de bulunuyor. Öyle ki, şirket, pandemi sırasında günlük 44 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. ABD merkezli yazılım devi, Microsoft Teams'e yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

İlk olarak 2017 yılında kullanıma sunulan video konferans hizmeti Microsoft Teams, insanların arkadaşları ve aileleri ile hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesine imkan tanıyor. Platformda ayrıca ekran paylaşımı, beyaz tahta gibi özellikler de mevcut.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Microsoft Teams'in telsiz özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video konferans hizmetinin yeni özelliği ile ilgili düşüncelerinizia aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.