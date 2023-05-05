Microsoft Teams Kullanıcılarına Kötü Haber: Hizmet Ücretli Oluyor!

Microsoft'un, Avrupa'daki bir antitröst soruşturmasından kaçınma çabalarının bir parçası olarak, Microsoft Teams'i kullanmak isteyen Office kullanıcıları için ek bir ücret getirmeyi düşündüğü bildiriliyor.

Bu, iş arkadaşları veya müşterilerle iletişim kurmak için Teams'e ihtiyaç duyan kullanıcıların Office abonelikleri için Teams'e ihtiyaç duymayanlara göre daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilecekleri anlamına geliyor.

Slack, Microsoft'u Şikayet Etti

Teklif, Microsoft'un rakibi Slack'in, Teams'in yaygın olarak kullanılan Office yazılım paketiyle birlikte sunulması nedeniyle haksız bir avantaja sahip olduğu iddiasıyla yaptığı şikâyetin ardından geldi. Bu şikâyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından Microsoft'un davranışına ilişkin devam eden bir soruşturmaya yol açtı. AB'nin kimliklerini açıklamamasına rağmen diğer şirketlerin de Microsoft'a karşı şikâyette bulunduğu bildirildi.

Reuters'a göre Microsoft, endişelerini giderecek ve müşterilere iyi hizmet verecek pragmatik çözümler bulmak için AB ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Microsoft Teams için ek bir ücret getirilmesi önerisi, rekabeti teşvik etmek amacıyla Teams'in ofis yazılımından ayrılması yönünde bir başka önerinin yapılmasının ardından geldi.

Microsoft'un davranışlarına ilişkin AB soruşturmasının sonucu henüz belli deği ancak teknoloji devinin alternatif çözümleri değerlendirmeye istekli olması, şikâyetleri ciddiye aldığını ve bunları ele almanın yollarını bulmaya kararlı olduğunu gösteriyor.