Microsoft Teams Yeni Güncellemesi Yayımlandı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, yeni tip koronavirüsle birlikte daha değerli hale gelen ve daha çok kullanılan Teams’e kasım ayı güncellemesi ile getireceği özellikleri yayımlanan son güncelleme ile nihayet getirdi. Microsoft Teams yeni güncellemesi ile büyük çaplı bir yenilik alırken aynı zamanda video konferans uygulamasındaki birtakım iyileştirme işlemlerinde bulunuldu.

Microsoft Teams Yeni Güncellemesi Neler Sunuyor?

Microsoft, Teams’in kasım ayı güncellemesini herkesin kullanımına sundu. Yeni güncellemeyi nasıl edineceğinizi bilmiyorsanız endişelenmenize gerek yoktur çünkü güncelleme işlemi otomatik bir şekilde tamamlanıyor. Güncelleme işlemini tamamlamak için Windows 10 veya MacOS işletim sistemli cihazlarınızın Wi-Fi ağına bağlı olması yeterli olacaktır.

Microsoft, paylaşılan güncelleme notlarına göre Kasım 2020 güncellemesi ile Teams’e bir dizi yeni özellik eklerken aynı zamanda video konferans uygulamasında birtakım iyileştirme işleminde bulunuyor. Bu özelliklerin içerisinde arka plandaki gürültüleri yok etme, tam ekran moduna geçme, anket başlatma, yeni durum seçeneği gibi bir dizi özellik yer alıyor.

1. Arka Plan Gürültüsünü Kaldırma

Microsoft’un Kasım 2020 güncellemesi ile Teams toplantılarında arka plandaki gürültüler otomatik olarak kaldırılıyor. Şirket bu özelliği ilk olarak Mart 2020’de duyurdu ve kasım ayının ilk haftasında kullanıcılara kademeli olarak sunmaya başladı. Bu özellik geliştirilirken yapay zekanın yardımına başvuruldu. Yapay zeka, arka plandaki gereksiz sesleri tespit ediyor ve tespit ettiği bu sesleri insan sesinden ayırt ediyor.

Yeni seçeneği kullanmak için sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın, ayarlar seçeneğine tıklayın ve önünüze gelen pencerenin sol kısmındaki “Cihazlar” seçeneğine tıklayın. Bu bölümde uygulamanın önceki sürümlerinden farklı olarak “Gürültü önleme” seçeneğinin mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu seçeneği “Yüksek” olarak değiştirirseniz arka plandaki sesler otomatik olarak algılanacak ve toplantıdaki kişilere temiz bir sesin iletilmesini sağlayacaktır.

2. Anket Oluşturma

Microsoft Teams’te zaten anket bir süredir bulunuyordu fakat kasım güncellemesi ile daha iyi bir hale geldi. Ekipler artık kullanıcıların bir toplantıdan önce hızlı bir şekilde anket oluşturmasına olanak tanıyor ve ekip yöneticileri toplantı sırasında verilen yanıtları görebiliyor.

3. Tam Ekran Modu

Microsoft Teams, tam ekran modu ile kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı amaçlıyor. Tam ekran moduna geçmek için toplantı sırasında üç noktanın üzerine tıklayabilir ve önünüze gelen seçeneklerden “Tam Ekran” modunu seçebilirsiniz.

4. Çeviri

Teams uygulaması artık sohbette gönderilen mesajları birer birer çevirebiliyor. Mesajı çevirmek, mesaja tepki vermek kadar kolay bir şekilde yapılıyor.

5. Yeni Durum Seçeneği

Ne durumda olduğunuzu ayarlamanıza yardımcı olacak bir seçenek daha eklendi. Uygulamada artık belirli bir süre boyunca “rahatsız etmeyin” durumunda olduğunuzu göstermesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için sağ üst köşedeki fotoğrafınızın altındaki durumun üstüne tıklayın ve önünüze gelen seçeneklerden “Süre” seçeneğinin üstüne tıklayın.

6. Performans İyileştirmeleri

Teams’te gerçekleştirilen toplantılar artık daha kesintisiz ve kaliteli bir hal alıyor. Microsoft ayrıca bu haftanın başlarında yavaş veya kalitesiz bir internet bağlantısına sahip olmak için başka bir harika özellik üzerinde daha çalıştığını duyurdu.