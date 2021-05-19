Microsoft Teams Yeni Özellikleri ile WhatsApp'a Dönüştü

Microsoft Teams yeni özellikleri ile tam olarak WhatsApp Messenger'ın alternatifi oldu. Uygulama artık WhatsApp'ın kullanıcılara sunduğu özelliklerden çok daha fazlasını sunuyor ve 24 saate kadar geçerli ücretsiz olarak 300 katılımcı ile konuşma gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.

WhatsApp Messenger, gizlilik sözleşmesi yüzünden çok yüksek miktarda olmasa da kullanıcılarının önemli bir kısmını kaybetti. Siz de WhatsApp'a alternatif olabilecek bir çevrim içi hizmet arıyorsanız Microsoft'un video konferans uygulaması yardıma koşabilir.

Teams bilindiği üzere arkadaşlar arası görüşmeler yapmak yerine daha çok iş ve eğitim amaçlı kullanılıyor ancak servisin aldığı son özelliklerle beraber Teams artık sadece iş amaçlı kullanabileceğiniz bir uygulama olmaktan çıkıp arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim halinde kalmak için tercih edebileceğiniz bir uygulama oldu.

Teams geçtiğimiz günlerde kişisel kullanıma açıldığını belirtti. Windows, Android ve iOS olmak üzere birçok işletim sisteminde ücretsiz bir versiyonu bulunan uygulama artık kişisel kullanım için çok daha fazla özellik sunuyor.

Microsoft Teams Yeni Özellikleri Nelerden Oluşuyor?

Peki, Microsoft'un video konferans uygulamasına gelen özellikler nelerden oluşuyor? Öncelikle arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz ile sohbet etmek için kullanabileceğiniz sohbet bölümü özellik bakımından güçlendirildi. Teams, iletişim kurmak istediğiniz kişilerin telefonunda uygulama olmasa dahi onlarla SMS aracılığı ile iletişim kurmanıza izin veriyor.

Microsoft Teams'in yeni özelliklerinden en çok dikkat çeken yapılacaklar listesi oldu. Bu özellik ile yapılacakların bir listesini oluşturabilirsiniz. Ayrıca sohbet sırasında bir etkinlik planlayabilirsiniz. Teams'teki bir sohbetten ayrılmadan toplantı planlayabilirsiniz. Uygulamaya yakında gelecek bir özellik ise kullanıcıların anket oluşturmasına yardımcı olacak.

Teams ayrıca kişisel kullanım için 24 saate kadar ücretsiz olarak 300 katılımcı ile sınırlı bir görüşme gerçekleştirilmesine izin vermeye başladı. Bu izin sadece COVID-19 salgınına özel olarak verildi ve yakın bir zamanda Teams'ten kaldırılacak. Kullanıcılara verilen izin iptal edildiğinde ise Teams'te bire bir görüşmeler için 24 saat görüşme yapma olanağı sunulmaya devam edecek ve grup görüşmeleri 100 katılımcı ile sınırlı olmak üzere 60 dakika boyunca yapılabilecek.

Bu özelliklerin yanı sıra Teams'in görüntülü görüşmesinin klasik görünümünü değiştirebileceğiniz bir özellik daha bulunuyor. Bu özellik, görüntüleri aktaran kutuları kaldırarak katılımcıları bir kafeye veya salona ekliyor ve bu da katılımcıları daha doğal bir ortama bağlıyor.