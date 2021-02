Microsoft’un Techland Satın Alımı Yeniden İddia Edildi

Microsoft’un Techland satın alımı söz konusu olabilir mi? Yakın bir zaman önce çıkan yeni söylentiye kısa sürede Polonya menşeli stüdyodan yanıt geldi. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Microsoft, 2018 yılının E3 fuarından bu yana, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Double Fine ve InXile Entertainment gibi son derece önemli olanlar dahil sürüsüne bereket stüdyo satın alımları gerçekleştirmişti. Zirve noktası ise ZeniMax Media olmuştu. Bu satın alımlar Microsoft cephesinin elini bir hayli güçlendirir iken Xbox Series için olduğu kadar, gelecekteki Xbox konsolları için de büyük önem arz ediyor.

Amerika menşeli yazılım devi hiç şüphesiz ki önümüzdeki zaman zarfında yeni stüdyo alımları yapmaya devam edecek. Bunu zaten sık olmasa da, yapılan röportajlarda Phil Spencer birçok kez dile getirmişti. Öyle ki resmi olarak Asya bölgesinden bir stüdyonun Xbox Game Studios çatısı altında yer alması istenirken, 2019 yılından bu yana Polonya menşeli bir stüdyo ile anlaşmak için çaba sarf edildiğine dair söylentiler duymuştuk. Henüz bir isim verilmemiş olsa da, ilk akla gelenin Techland olduğu öne sürülmüştü. Bu söylentilere bir yenisi eklenmişti.

Yakın bir zaman önce Jeremy “ACG” Penter isimli bir Youtuber, Defining Duke isimli bir Podcast yayınına katılımda bulunmuştu ve çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Öyle ki, Microsoft cephesinin bu sene çıkacak olan bir oyunu bünyesindeki platformlara özel yapacağına işaret edilmişti. Ancak belirli bir oyun ve stüdyo adı vermemişti. Sızdırdığı bilgiler ile ün salan Shpeshal Ed tarafından etraflıca yapılan bir araştırma sonucunda sonradan altı doldurulan bu iddiaya göre, ACG’nin Techland stüdyosunun Microsoft bünyesine geçebileceğinin ve bu bağlamda da Dying Light 2 oyununun PC ve Xbox konsollarına özel olarak satışa sunulabileceğinin işaret edildiği ortaya çıkmıştı.

So the studio and game ACG was referring to...I did some digging and asked around. I’m fairly certain he’s talking about Techland and Dying Light 2