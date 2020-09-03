Microsoft, TGS 2020 Açıklaması ile Üzdü

Microsoft, TGS 2020 açıklaması ile beklentileri düşürdü. Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020 sırasında Xbox Series X detaylarının paylaşılmayacağını belirtti. Detaylar haberimizde.

Bu yılın TGS fuarı, 23 - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Yakın bir zaman önce de canlı yayın akışı paylaşılmıştı. Önde gelen Japon geliştiricilerin ve yayıncıların da yer aldığı listede dikkat çeken bir detay vardı ki, kesinlikle çok şaşırtıcı olduğunu söylemek gerek. Öyle ki Microsoft olmasına rağmen Sony Interactive Entertainment katılımda bulunmayacak. En azından şu anlık böyle bir durum söz konusu değil. Dahası ise açılışı Amerika menşeli yazılım devinin yapacak olması da göze çarpan bir diğer detay olmuştu.

Fuarın düzenleneceği zamanda yeni nesil konsolların çıkış dönemine iyiden iyiye yaklaşmış olacağımız için, haliyle Xbox Series X hakkında daha fazla detay öğrenebileceğimize de kesin gözüyle bakıyorduk. Eğer sizin de bu yönde bir beklentiniz varsa, üzülerek söylüyoruz ki unutun.

Microsoft, TGS 2020'de Xbox Series X'e Yer Vermeyecek

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamayla, 24 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 15:00 sıralarında başlayacak ve Japonca yayınlanacak olan Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020 hakkındaki detayları bizlerle paylaştı.

Belirtilene göre Japon oyun üreticilerinin merasimi ve yaratıcı Japon Minecraft üretici topluluğu yer alacak. Ayrıca PC (Steam ve Windows 10) için çıkan ve PC için Xbox Game Pass abonelerine de sunulan Microsoft Flight Simulator için yayınlanacak olan en son güncellemeler ve son aylarda yapılan birinci ve üçüncü parti duyuruları gözden geçirilecekken, yeni nesil konsol Xbox Series X ile ilgili herhangi bir yeni bilgi karşımıza çıkmayacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu biraz üzücü oldu. Ancak diğer yandan, Microsoft cephesinin bu ayın ortalarında bir sunum daha düzenleyeceği iddia edildi. Bakarsınız yeni nesil Xbox konsolu hakkındaki yeni detayları orada öğreniriz. Xbox Series S modelini de unutmamak lazım. Gelişmeleri takipte olacağız.