Microsoft TikTok'u Satın Almak İçin 30 Milyar Doları Gözden Çıkardı

Microsoft şu anda viral uygulama TikTok'u satın alma görüşmelerine başladı ve Microsoft TikTok için ödeyeceği miktarın 30 milyar dolara kadar mümkün olduğunu söyledi.

CNBC'nin haberine göre Microsoft TikTok için şirket tarihinin en pahalı satın alma girişimine hazırlanıyor. Microsoft TikTok için ödeyeceği miktarın 30 milyar dolara kadar yeterli olabileceğini ortaya koydu.

Microsoft TikTok için ödeyeceği miktar dudak uçuklattı

Bu noktaya kadar LinkedIn, Microsoft'un en pahalı satın aldığı projeydi çünkü ABD'li şirket, ticari sosyal hizmet için 26,2 milyar dolarlık bir ödeme yapmıştı. Şimdi ise Microsoft TikTok için ödeyeceği miktarın 30 milyar dolar seviyesinde olduğu konuşuluyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Microsoft'un tüm kullanıcı verilerini ABD'ye taşımak için bir yılı olacak. Microsoft, Trump yönetiminin gizlilik endişelerini gidermek için verilerin ABD'de saklanacağını zaten onaylamıştı.

Microsoft, TikTok'un Amerikalı kullanıcılarının tüm özel verilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasını ve ABD'de kalmasını sağlayacak.Bu veriler ABD'ye aktarıldıktan sonra ülke dışındaki sunuculardan silinmesini takip edeceğiz"

Microsoft TikTok için ödeyeceği miktar kapsamında Başkan Trump defalarca, ABD Hazinesinin anlaşmadan pay alacağını söylemışti ancak CNBC'ye göre Hazine'ye ödenecek para, yasal olup olmadığı bilinmeyen bir durum.