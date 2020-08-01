Microsoft, Çinli TikTok'u Satın Alabilir! İşte Detaylar

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump TikTok'u yasaklayacağını söyleyince ABD'li şirketlerden farklı bir strateji geldi. Yazılım devi Microsoft TikTok'u satın almak için girişimde bulunduğu ve yasaklanmasını engelleyebileceği iddia edildi. Microsoft, TikTok'u satın alabilir.

Microsoft, TikTok'u Satın Alacak Mı?

Dünya hükümetlerinde büyük tartışmalar yaratan TikTok'un kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığı iddia ediliyordu. ABD'de yasaklanması gündeme gelen Çinli yazılımın, yasaklanabileceği açıklaması ise ABD Başkanı Trump'tan geldi.

New York Times'ın isimsiz kaynaklarla belirttiği habere göre Microsoft, ByteDance ile anlaşma sağlamak istiyor. Anlaşma kapsamında TikTok'un ABD hizmet hakları Microsoft'a satılacak ve böylelikle yazılım ABD'de yasaklanma tehlikesinden kurtulacak.

Microsoft'un TikTok'u satın alma iddiasına ise ABD Başkanı sıcak bakmıyor gibi gözüküyor. Trump açıklamasında TikTok'un ABD operasyonlarının satın alınmasından yana olmadığını ve TikTok'un ulusal tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin TikTok yasaklama taraftarı olmadıklarını, ellerinde farklı seçenekleri değerlendirerek Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti. Ayrıca Trump ise ulusal güvenlik endişelerinden dolayı TikTok'u yasaklayabileceğini savunuyor.