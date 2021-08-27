Microsoft Token Yaratmayı Kolaylaştıran Blockchain Patenti Aldı

Microsoft'tan token için blockchain patenti. Çok uluslu teknoloji devi Microsoft Corporation "defterden bağımsız token hizmetini" devreye sokmak için kritik bir patent aldı. Patente göre, farklı blok zincirlerinde standardizasyon olmaması nedeniyle token oluşturmak ve yönetmek şu anda zor ve zahmetli.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından verilen bilgiye göre patent, Microsoft'un birden fazla blok zinciri ağında token oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştıran bir sistem yaratmasına olanak tanıyacak.

Microsoft'tan token için blockchain patenti

Amerikan teknoloji devi Microsoft, dağıtılmış defterler için kripto token oluşturmayı daha kolay ve daha verimli hale getirerek, kullanıcıların blok zinciri uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olmak için zincirler arası token yönetim sistemini uygulamaya yönelik bir ABD patenti aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), Microsoft'un yan kuruluşu Microsoft Technology Licensing'e patent verdi. Patente göre, farklı blok zincirlerinde standardizasyon olmaması nedeniyle token oluşturmak ve yönetmek şu anda hem zor hem de bir hayli zahmetli.

Microsoft, patent başvurusunda Şubat 2019'da bulunmuştu. ABD'li şirket başvuru açıklamasında, "Defterden bağımsız token hizmeti" başlığına yer vermişti. Microsoft, bireylerin ve kuruluşların birden fazla dağıtılmış defter ağı ve platformunda token oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yazılım hizmetini tanımladı.

Patent başvurusuna dahil olan firmalar arasında büyük blok zinciri platformu Ethereum, IBM destekli Hyperledger Fabric, JPMorgan'ın kurumsal blok zinciri platformu Quorum, R3 Corda ve Chain Core yer aldı.

Tanımlanan bilgisayar sistemi, çeşitli niteliklere ve kontrol işlevlerine sahip şablonlar sunuyor. Kullanıcı istenen şablonu seçtikten sonra sistem, tokeni belirlenen ağlarda oluşturuyor. Sistem ayrıca tokenleri yönetmek için ortak bir arabirim sağlıyor, bu nedenle geliştiricilerin etkileşim kurmak için tokenlerin özel kodu hakkında endişelenmesi gerekmiyor.

Patentin yazarlarına göre açıklanan sistem, defter sınırlarını aşmayı içeren iş kullanım durumları için geliştirmeyi daha verimli hale getiriyor.

Microsoft, kripto para endüstrisi ile ilgili çok sayıda patent başvurusunda bulunarak, son yıllarda blok zinciri ile ilgili geliştirmelerde aktif olarak yer aldı. Geçen yıl teknoloji devi, özel madencilik cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak amacıyla, bireylerin vücut aktivite verilerini kullanarak kripto madenciliği yapmalarını sağlayan bir kripto para birimi sistemi için patent başvurusunda bulundu.