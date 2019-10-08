Microsoft Tüm Dünyaya İnternet Erişimi Sağlamayı Hedefliyor

Geçen yıl itibariyle, dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısının internete erişimi olduğu tespit edildi. Bunun önemli bir kilometre taşı olduğu söylenebilir fakat yine de halen internete erişimi olmayan milyarlarca insan bulunuyor.

Microsoft’un 2017 Airband girişimi, ABD genelinde internet erişimi sağlama çabalarını hızlandırdı. Şirket şimdi de benzer bir uygulamayı Afrika, Latin Amerika ve Asya genelinde uygulamaya başladı. Microsoft, 2022 yılına kadar dünyanın dört bir yanındaki 40 milyon insanı internete bağlamayı planlıyor.

Proje kapsamında, başlangıçta Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika’daki kırsal ve uzak topluluklara odaklanılacak ve daha sonra diğer bölgelere geçilecek. Microsoft, uygun maliyetli ve güvenilir internet erişimi oluşturmak için yerel ISP'ler ve topluluklarla çalışmaya odaklanacak dört bölümden oluşan bir yaklaşım kullanmayı planladığını bildirdi. Şirket, geniş bir alanda internet erişimi sağlamak için yeniden kullanılabilen kablosuz frekansları olan TV White Space (TVWS) erişimi için de düzenleyicileri zorluyor.

Microsoft’un teknoloji ve kurumsal sorumluluk başkanı Shelley McKinley, bir blog yazısında, “Bir konumdaki müşterileri birbirine bağlamak için uygun olan bir kablosuz iletişim teknolojisi ya da bir iş modeli, başka bir konumdaki müşterileri birbirine bağlamak için uygun olmayabilir. Deneyimlerimiz, bağlantı boşluğunu kapatmak için çok paydaşlı bir yaklaşımın gerekli olduğunu göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

Microsoft ana vatanında da kırsal topluluklara internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Şirket şimdilerde Iowa, Illinois, Kansas, Nebraska, Oklahoma ve Texas'ta 9 milyondan fazla kişiye yüksek hızlı internet erişimi sağlamak için çalışıyor.