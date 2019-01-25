Microsoft, Türk Yazılım Şirketi Citus Data’yı Satın Aldı

ABD’li teknoloji devi Microsoft, 2011 yılında Türk girişimci Umur Çubukçu ve beraberindeki iki arkadaşı tarafından kurulan yazılım şirketi Citus Data’yı satın aldığını duyurdu.

Sekiz sene önce kurulan ve aldığı yatırımlarla günden güne büyüyen San Francisco merkezli Türk yazılım şirketi Citus Data, dünyanın dört bir yanındaki dokuz şehirde hizmet veriyor.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en popüler kod platformu GitHub’ı 7,5 milyar dolara satın alan Microsoft, açık kaynak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Veri tabanı yönetim sistemi PostgreSQL alanında lider firmalardan bir tanesi olan Citus Data, bundan sonra Microsoft bünyesinde faaliyet gösterecek.

Citus Data kurucu CEO’su Umur Çubukçu, konuya ilişkin paylaştığı blog yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Yolculuğumuzun bundan sonraki bölümünde Microsoft ile çalışacağımız için büyük bir heyecan duyuyoruz. Microsoft'un bir parçası olarak topluluğumuza, kullanıcılarımıza ve müşterilerimize daha iyi hizmetler sunmak için sabırsızlanıyoruz”

Bu önemli gelişme üzerine bir açıklamada Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu’dan geldi. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kansu, "Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Microsoft ile Citus Data arasındaki anlaşmanın maliyeti ise henüz açıklanmadı.