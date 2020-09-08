Microsoft Türkiye Genel Müdürü Değişti, İşte Yeni İsim

Bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe 20 yıldan fazla uluslararası deneyimi olan Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü oldu. Özbilgin, Microsoft Türkiye’deki yeni görevine ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Microsoft Türkiye Yeni Genel Müdürü Levent Özbilgin Oldu

Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atanan Levent Özbilgin, Microsoft’tan önce Ericsson İngiltere’de Vodafone Satış ve Dijital Servislerden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca HP ve Alcatel-Lucent gibi global bilişim şirketlerinde ülke yönetimi ve satış gibi kilit pozisyonlarda bulundu. Batı Avrupa, İngiltere, Amerika, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Türkiye bölgelerinde yoğun satış tecrübesine sahip olan Özbilgin, 1996 yılında İTÜ Mühendislik Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu, 1998’de de George Washington Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans yaptı.

Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’deki yeni görevine ilişkin olarak, “Microsoft Türkiye Ailesi’ne katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’de güçlü ve yaratıcı bir ekibe sahibiz, birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Microsoft’un tüm bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarması için onlara güç katma misyonunu ülkemizde başarıyla hayata geçireceğimize eminim. Bu kapsamda, ufuktaki büyük fırsatların izinde, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle çıktığımız yolda sürdürülebilir büyüme için çalışıyor; müşterilerimize büyüme stratejilerinde güvenilir teknoloji ortağı olarak destek veriyoruz. Ülkemizin ulusal planları çerçevesinde, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüşmesi için başta istihdam olmak üzere gereken tüm adımları atmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.