Microsoft, Ukrayna'ya Desteğini 2023 Yılı Boyunca Sürdürecek

Microsoft, Ukrayna'ya sağladığı ücretsiz hizmetleri ve teknik desteği 2023 yılı boyunca sürdüreceğini açıkladı. İşte detaylar!

Microsoft, Ukrayna'ya Desteğini 2023 Yılı Boyunca Sürdürecek
Barış Bulut
Barış Bulut -

Microsoft, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkeyi işgali devam ederken, Ukrayna'ya teknoloji desteğini 2023 yılı boyunca ücretsiz olarak sürdüreceğini söyledi.

Microsoft, yaklaşık 100 milyon dolarlık ek teknoloji yardımı sağlayacağını ve krizin başladığı Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya toplam desteğini 400 milyon doların üzerine çıkaracağını söyledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith bir blog yazısında, şirketin desteğinin Ukrayna'daki devlet kurumlarının, kritik altyapının ve diğer sektörlerin dijital altyapılarını çalıştırmaya ve Microsoft Cloud aracılığıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edebilmesini sağlayacağını söyledi.

Microsoft, Ukrayna'ya Desteğini 2023 Yılı Boyunca Sürdürecek

Microsoft, Ukrayna'ya Özel Siber Güvenlik Sağlıyor

Batılı güvenlik araştırmacıları ve üst düzey hükûmet yetkililerine göre Ukrayna, Şubat ayı sonlarında çatışmanın başlamasından bu yana Rusya tarafından çok sayıda siber saldırının hedefi oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bir dizi şirket, Ukraynalı yetkililere ve insanlara yardım sunmak için seferber oldu.

Haziran ayının başlarında Microsoft, Rusya'daki işlerinde ve hizmetlerinde önemli kesintiler yaptığını bildirmişti. Şirket savaşın başlarından beri Ukrayna'yı kritik siber güvenlik koruması ile destekliyor.

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