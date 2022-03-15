Microsoft, Ukrayna'ya Gerçekleştirilen Skype Aramalarını Ücretsiz Yaptı

Çoğu kullanıcı Microsoft Teams'e geçmesine rağmen yazılım devi Microsoft, Skype'ın Skype Insider'lar için indirilebilen yeni bir önizleme sürümünü yayınladı.

Skype Insider build 8.82, bir dizi hata düzeltmesi ve kararlılık iyileştirmesinin yanı sıra kredi, abonelikler ve Skype numaraları satın almak için Google Play Store uygulama içi faturalandırma desteğini içeriyor.

Bu performans iyileştirmelerine ek olarak Microsoft'un video konferans yazılımının bu en son sürümü ve VoIP hizmeti, kullanıcıların tüm platformlarda Ukrayna'ya ücretsiz telefon görüşmesi yapmasına da olanak tanıyacak. Bu, Ukrayna'da arkadaşları ve akrabaları olanların herhangi bir Skype kredisi satın almak zorunda kalmadan onları arayabilecekleri anlamına gelirken, Ukrayna'daki Skype kullanıcıları da diğer ülkelerdeki kullanıcılarla ücretsiz görüşme yapabilecek.

Otomatik Çevrilen Konuşmalar ve Ukrayna'ya Destek İfadeleri

Microsoft, tüm platformlarda Otomatik Çevrilen Konuşmalara daha fazla dil için destek ekledi. Bu özellik sayesinde Skype kullanıcıları, telefon görüşmelerini Ukrayna diline çevirebilecek ve ülkedeki insanlarla daha kolay iletişim kurabilecekler. Aynı zamanda Microsoft, tüm platformlara "Ukrayna'ya Destek" ifadeleri ekledi ve Skype kullanıcıları artık sohbetlerinde "Ukrayna Kalp", "Ukrayna El Sıkışma" ve "Ukrayna Dua" ifadelerini kullanabilecekler.

Tüm bu yeni özellikleri test etmek ve Ukrayna'ya desteğinizi göstermek için Skype Insider olmanız gerekiyor ancak hemen şimdi buradan kaydolarak bir Skype Insider üyesi olabilirsiniz.