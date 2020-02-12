Microsoft'un Android Tabanlı İlk Telefonu Metroda Görüldü

Micrososft Android tabanlı yeni akıllı telefonu üzerinde çalışmaya devam ederken, Surface Duo ismi verilen telefon ilk kez görüntülendi. Katlanabilir ekranlı olacağı bilinen telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir metro yolculuğunda kayda alındı.

Microsoft, akıllı telefon dünyasına Nokia markasını satın alarak girmişti. Nokia Lumia adı altında Windows tabanlı telefonlar üreten ABD'li şirket, ilk modelleri ile önemli bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Buna rağman Android ve iOS platformlarının inanılmaz yükselişiyle baş edemeyip, sektörden çıkma kararı almıştı. Nokia markası ile evine geri dönerek Finlandiyalı HMD Global tarafından alınmış ve Android tabanlı telefonlar üretme kararı vermişti.

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon pazarına geri dönmek istediğinin sinyallerini veren Microsoft, yaptığı resmi açıklama ile Surface Duo adını verdiği telefonunu ilk kez göstermişti. Microsoft Android tabanlı telefon açıklamasında, yeni modelin katlanabilir ekranlı olacağı dile getirilmişti. Ekim 2019'da yapılan açıklamada katlanabilir ekranlı telefonun görüntüleri de paylaşılmıştı.

Microsoft Android tabanlı modeli Surface Duo için nasıl bir tasarım kullandı?

Bir akıllı telefondan öte e-kitap okuyucuya benzeyen Surface Duo modeli, iki ekranı ortadan ayıran büyükçe bir menteşe tercih etmişti. Beyaz olarak tasarlanan modelde bu menteşe çok dikkatleri çekmezken, siyah modelde oldukça dikkat çekiyordu.

Surface Duo, sağ ekranın üzerinde 360 ​​derecelik menteşe sayesinde ön ve arka kamera görevi gören tek bir kameraya sahip. Yayınlanan videoda, bu kameranın yanında yeni bir beyaz daire görünüyor. Bu yüzden şimdi arka (ve ön) bir flaş eklemesinin yapıldığını söylemek mümkün.

Yayınlanan videonun en dikkat çekici tarafı ise telefonun tam anlamıyla çalışmıyor oluşu. Videodaki kullanıcı bir uygulamaya dokunuyor ve uygulamanın takıldığı, telefonun mantıklı şekilde çalışmadığı net olarak ortaya çıkıyor. O anları ise hemen aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz.