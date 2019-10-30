Microsoft'un Askeri Alandaki Çalışmaları Tepki Çekiyor

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft son zamanlarda ismini çeşitli savunma departmanları ile yan yana getiriyor. Pentagon ile yaptığı anlaşmalar en çok dikkat çekenler içerisinde yer alıyordu.

ABD'nin askeri harcamaları dünya geneli ile kıyaslandığında çok büyük bir orana sahip. Sadece yapay zeka harcamalarına bile ABD ordusu yaklaşık olarak 1 milyar dolar ayırıyor. Microsoft ise yapay zeka çalışmalarında ABD ordusuna en fazla destek olan kuruluşlar içerisinde yer alıyor.

Microsoft'un askeri alandaki çalışmaları giderek artıyor

Microsoft, bundan kısa bir süre önce yine ordu ile bir anlaşma yaparak hololens ürünlerini satışa sunmuştu. Çok kapsamlı özelliklere sahip olan hololens ürünleri orduya büyük bir avantaj kattı.

Aradan sadece birkaç ay geçti ve Microsoft son olarak Pentagon ile veri depolama alanında anlaşmalar yaptı. Kısa bir süre içerisinde Amerika ordusunun işletim sistemi ile ilgili çalışmaları da muhtemelen yine Microsoft devam ettirecek.

Bazı çevreler şirketin askeri alandaki çalışmalarını çok sert bir şekilde eleştiriyor. Microsoft çalışanları da askeri alanda yapılan birlikteliklere büyük tepki gösteriyor. Sizce Microsoft askeri alandaki çalışmalarla dünyadaki barış ortamının bozulmasına neden oluyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.