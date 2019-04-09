Microsoft'un Chrome Tabanlı Yeni Tarayıcısı İndirilmeye Açıldı

Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcı konusunda çalışmaların sürdüğü birkaç aydır bilinenler arasındaydı. Bugün itibarıyla küçük bir sürpriz yapan Microsoft, yeni tarayıcısının geliştirici sürümlerini indirmeye açtı.

Chromium, Google tarafından Chrome tabanlı tarayıcıların geliştirilebilmesi amacıyla yayınlanan açık kaynak kodların bütününü ifade ediyordu. Birçok geliştiricisi, Chromium kodlarından hareketle kendi tarayıcılarını oluşturabiliyorlar ve kendi tarayıcılarında Chrome özelliklerini kullanabiliyorlardı. Yandex, Opera ve Vivaldi gibi çok kullanılan tarayıcılarından birçoğu da yine Chromium tabanlı geliştirilerek kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Microsoft, bugüne kadar Windows işletim sisteminde kullanılmak üzere kendi kodlarıyla tarayıcılar hazırlıyordu. Windows 10’a kadar Internet Explorer ile kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft, son işletim sisteminde fikir değişikliğine giderek Microsoft Edge adını verdiği bir başka tarayıcı hazırlamıştı. Beklediği ilgiyi bir türlü bulamayan Microsoft, beklemeyen bir karar alarak Edge’i Chromium tabanına taşımaya başlamıştı.

Chromium tabanlı Edge bugün ilk defa herkesin kullanımına açıldı. Şimdilik sadece geliştiricilere özel olarak geliştirilen Edge Canary Channel ve Edge Dev Channel indirilmeye açılırken, beta sürümünün yakın zaman sonra geleceği belirtildi. Geliştiricilere özel olarak hazırlanan bu sürümlerin henüz stabil olmadıkları, son kullanıcıya ulaşacak sürüm ile farklılıklar gösterebileceğini hatırlatan uzmanlar, genel olarak yeni sistemin nasıl çalıştığını görmek isteyenlerin bu sürümlere göz atabilecekleri aktardılar.

Chromium tabanlı Edge indirmek için resmi Microsoft Edge Insider sayfasını ziyaret edebilir, Dev Channel ya da Canary Channel sürümlerini indirerek, kullanmaya başlayabilirsiniz.