Microsoft'un Chrome Tabanlı Yeni Tarayıcısından İlk Görüntüler

Microsoft, yakın zaman önce açık kaynak kodlu Chromium tabanı ile yeni Edge tarayıcı üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Birçok kişiyi şaşırtan karardan sonra bugün itibarıyla Microsoft’un yeni Edge tarayıcısına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Neowin isimli internet sitesi, şimdilik Anaheim olarak isimlendirilen yeni internet tarayıcısına ait olduğunu iddia ettiğini ekran görüntüleri yayınladı. Ekran görüntülerinin ilkinde tarayıcının ana sayfası, adresi çubuğu, eklenti bölümü ve çok ziyaret edilen internet sitelerinin yer aldığı bölme dikkat dikkat çekti.

İkinci görselde anasayfa üzerinde yapılabilecek tema değişiklikleri ve düzen farklılıkları gibi detaylar bulunuyordu. Microsoft Bing arama motoru ile entegre şekilde çalışan tarayıcının alt kısmına istenildiği zaman çeşitli haber içeriklerinin eklenebileceği görüldü.

Üçüncü görselde ise eklenti mağazası bulunuyordu. Halihazırda Google Chrome için geliştirilmiş birçok eklentinin yeni Microsoft tarayıcısında da kullanılabileceği görülürken, eklenti mağazasının Microsoft Store içerisinde dahil edildiği de dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı.

Günlük olarak Canary sürümü yenilenen ve belirli sürelerle alfa güncellemeleri alan tarayıcının şu an için Google Chrome’a çok benzediği söylenenler arasında yerini aldı. Buna rağmen tarayıcının son sürümünde görüntünün ve bazı özelliklerin tamamen değiştirilebileceği söylenenler arasında yerini aldı.