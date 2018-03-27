Microsoft'un Değeri 1 Trilyon Doları Geçebilir

En değerli teknoloji şirketleri listesinde liderliği uzun süredir kaptırmayan Apple’ın yakın zaman sonra Microsoft’a geçilebileceği söylendi. Uzmanlar, Microsoft’un yeni yatırımlarla 1 trilyon dolar market değeri barajını aşan ilk şirket olabileceğini açıkladılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük yatırım bankalarından bir tanesi olan Morgan Stanley, Microsoft’un bulut hizmeti veren biriminin önümüzdeki yıl gelirlerini ikiye katlayabileceğini ve böylesi bir senaryo gerçekleşirse, şirketin Apple, Amazon ve Google gibi şirketleri geride bırakabileceğini söyledi. Halihazırda 800 milyon doların üzerinde piyasa değeri bulunan Apple listenin başında yer alırken, 700 milyon doları geçen değerleriyle Amazon ve Google, ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlardı.

Morgan Stanley, “Microsoft, herkese açık bulut sunucu hizmetleri konusunda kendini geliştirirse, şu an yüzde 21 seviyesinde olan yüzde 44 dolaylarına çıkabilir ve toplamda 250 milyar dolar olan pazardan devasa bir pay alabilir.” yorumunda bulundu. Önümüzdeki günlerde borsada işlem gören Microsoft hisselerinin 130 dolar seviyelerine çıkması durumunda Microsoft’un yine 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket olma unvanına ulaşacağını söyleyen Morgan Stanley analistleri, bu konuda bir diğer güçlü adayın ise Amazon olduğunu söylediler.

En değerli teknoloji şirketleri listesinde 854 milyon dolarla Apple’ın birinci sırada olduğu hatırlatılırken, 738 milyon dolarla Amazon’un ikinci, 716 milyon dolar değerle Google’ın üçüncü sırada olduğu kaydedildi. 709 milyon dolar değerle dördüncü sırada yer alan Microsoft’un önemli bir potansiyeli olduğu kaydedilirken, yeni pazarlara açılacak olan Amazon’un da hızlı bir yükseliş gösterebileceği, analizler arasında kendine yer buldu.