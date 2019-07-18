Microsoft'un Geliştirdiği Hologram Farklı Dillerde Konuşabiliyor

Hologram teknolojisi bir süredir farklı platformlarda kullanılıyordu. Microsoft'un son projesi, lazer ışınlarıyla üç boyutlu görüntü elde edilen teknolojinin kullanılacağı yeni bir alan daha ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Microsoft’un geliştirdiği modelde, gerçekçi bir hologram oluşturmanın yanı sıra hologramın gerçek kişiden farklı bir dilde konuşması sağlandı.

17 Temmuz’da Las Vegas’ta gerçekleşen Microsoft Inspire'ın açılış konuşmasında holograma dair kısa bir kesit sunuldu. The Verge’den Tom Warren’ın yayınladığı videoda görüldüğü üzere hologram bir dilden başka bir dile çeviri gerçekleştirebiliyor. HoloLens 2 ile gerçekleştirilen hologram gösterisinde, ilk başta hologram ele sığacak boyutlardayken tek bir komut ile insan boyutlarına ulaşıyor ve konuşmacının sesinden Japonca olarak konuşmaya başlıyor.

Yeni çeviri teknolojisi sayesinde yapay zeka ile desteklenen hologram ile diller arası çeviri mümkün olabilecek. Ayrıca kişiselleştirilmiş ses tanıma sistemi sayesinde hologramı yapılacak kişinin sesi önceden kaydediliyor. Böylece hologram, gerçek kişinin sesini kullanarak başka bir dili akıcı şekilde konuşabiliyor.

Yakın zamanda piyasaya sunulması beklenmeyen bu teknolojinin ileride iletişim, seyahat ve uluslararası iş ilişkilerinde oldukça kullanışlı olacağı düşünülüyor. Ayrıca HoloLens 2’nin ev yerine öncelikli olarak iş ortamında kullanılacağı ve iş dünyası için çözümler sunacağı düşünülüyor.