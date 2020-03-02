Microsoft'un Katlanabilir Android Telefonuyla Tanışın

Android tabanlı ve çift ekranlı Microsoft Surface Duo'nun bu yılın yaz aylarında gelmesi bekleniyordu ancak yazılım devinin hedefleri daha erken bir tarihi işaret ediyor. İşte bilinen tüm detaylarıyla Microsoft'un ilk Android cihazı Surface Duo.

Yakın tarihli bir rapor, Surface Duo'nun ilkbaharda Surface Go 2 ve Surface Book 3 ile birlikte ilan edilebileceğini ve satışların yaz döneminde başlayacağını gösteriyor. Bu z amanlama, özellikle Surface Duo'nun özelliklerine bakıldığında gayet mantıklı görünüyor.

Surface Duo'nun Snapdragon 855 işlemci, 6GB RAM ve 64GB depolama ile gelmesi bekleniyorken cihazın en büyük eksiği 5G desteği sunmayacak olmasından kaynaklanıyor. Mobil pazarda geçtiğimiz yıldan beri büyük bir önem kazanan 5G desteği özellikle Android cephesinde Samsung'un kullandığı bir koz haline dönüştü.

Microsoft 5G Oyununa Dahil Olmayacak

Samsung geçen yıl ilk 5G telefonunu piyasaya sürdü ve o zamandan beri birkaç şirket daha bu adımı takip etti. Apple'ın ise yeni iPhone'larında 5G barındırması bekleniyor. B u yüzden Microsoft'un yeni iPhone'larla karşılaştırılmasını önlemek için yaz aylarında Surface Duo'yu yayınlamak istediği düşünülüyor.