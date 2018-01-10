Microsoft'un Meltdown ve Spectre Yaması AMD Sistemleri Kilitliyor!

Geçtiğimiz hafta Spectre ve Meltdown adlı güvenlik açıkları teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüş, bütün sistemlerin bu güvenlik açıklarından etkilendiği ortaya çıkmıştı.

İlk aşamada bu açıkların Intel işlemcilere özel olduğu iddia edilse de sonradan AMD işlemcilerin ve ARM tabanlı mobil işlemcilerin de açıkalrdan etkilendiği keşfedildi. Bu açıkların dikkat çeken yönü ise sadece mikro kod güncellemelerinin açıkların kapatılması için yeterli olmaması ve işletim sistemlerinden donanım yazılımlarına kadar, bilgisayar ekosisteminde yer alan tüm yazılımsal altyapıların güncelleme almasını gerektirmeleriydi.

Microsoft, bu açıkların kapatılabilmesi için kendi üzerine düşen görevi yaparak Windows işletim sistemi için gerekli yamaları hazırlamış ve dağıtmaya başlamıştı. Fakat bu yamalardan AMD işlemcileri hedef alanları problemli çıktı ve kullanıcıların sistemlerinde kilitlenme problemleri oluşmasına neden oldu. Paylaşılan bilgilere göre yama, AMD işlemciye sahip bilgisayarlarda Windows işletim sistemi başlatıldıktan sonra başlat menüsünün veya görev çubuğunun yüklenmesini engelliyor ve sistemleri kullanılmaz hale getiriyor.

Microsoft, konu hakkında açıklama yaparak oluşan problemden haberdar olduğunu belirtti ve yamanın dağıtımını durdurdu. Kullanıcıların AMD sistemlerinin halen Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarına karşı güvende olmadığını, bu nedenle hassas şifreli işlemler yapmamaları gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Muhtemelen kısa bir süre sonra gerekli yama hazırlanarak dağıtılacaktır.