Microsoft'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı!

2019 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin analist beklentilerini aşmayı başaran Microsoft, piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkardı. Böylece teknoloji devi, Apple ve Amazon’un ardından bu önemli eşiği aşan üçüncü şirket oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıklayan Microsoft, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla toplam 30.6 gelir elde etti. Şirketin karı ise yüzde 19 artarak, 8.8 milyar dolara yükseldi.

Microsoft, akıllı bulut sistemlerinden elde edilen gelirin yüzde 22 artışa 9.7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Verimlilik ve İş Süreçleri birimi yüzde 14'lük bir artışla 10.2 milyar dolar gelir sağlarken, Office 365 abonelerinin sayısı ise 34.2 milyona ulaştı.

Şirketin 2016 yılında 26.5 milyar dolara satın aldığı profesyonel iş platformu LinkedIn ise yüzde 24 gibi güçlü bir büyüme gösterdi. Ayrıca iOS ve Android platformundaki Outlook uygulamaları bu çeyrekte ilk kez 100 milyon kullanıcı barajını geçmeyi başardı.

Microsoft’un Surface gelirleri de yüzde 21 ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şirketin OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) gelirleri yüzde 9 artarken, Windows ticari hizmetleri ve bulut hizmetleri de yüzde 18 oranında artış sağladı.

Genel olarak, Microsoft'un "Daha Fazla Kişisel Bilgi İşlem" olarak adlandırdığı bu segment, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 10.7 milyar dolar gelir elde etti.

Tüm bu olumlu tablo, Microsoft’u 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketler arasına soktu. Daha önce bu şerefe, teknoloji devi Apple ve online perakende imparatorluğu Amazon da nail olmuştu.

Microsoft, dördüncü çeyrek mali gelirinin analist beklentileri doğrultusunda 32,2 milyar ila 32,9 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.