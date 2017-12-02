Microsoft'un Snapdragon 845 İşlemcili Bir Cihaz Geliştirdiği Ortaya Çıktı

Micosoft ve Qualcomm, Snapdragon 835 işlemciyi Windows 10 işletim sistemli dizüstü bilgisayarlara getirebilmek için çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda Qualcomm, Samsung Galaxy S9 gibi üst düzey akıllı telefonlarda yer alacak olan Snapdragon 845 işlemcisini de geliştirmeye devam ediyor.

Microsoft'un yeni yayınladığı iş ilanındaki bilgilere bakılırsa da firma Snapdragon 845 işlemciyi bir cihaza dahil edebilmek üzere çalışacak uzmanlar arıyor. Bu da Microsoft'un Snapdragon 845 işlemcili yeni bir mobil cihaz üzerinde çalıştığını bizlere gösteriyor. "Bu cihaz acaba yeni bir dizüstü bilgisayar mı yoksa Surface Phone olarak adlandırılacak olan akıllı telefon mu?" diye düşünmeden de edemiyoruz.

Fakat Microsoft mevcut çalışmasını gözler önüne sermemek için bu iş ilanında çok kısıtlı bilgilere yer vermiş ve işe alınacak uzman mühendislerin nasıl bir cihaz üzerinde çalışacağını belirtmemiş. Firmanın dizüstü bilgisayarlara Snapdragon 835 işlemcisini dahil edebilme planının sebebine bakacak olursak da ilk sırada batarya ömrü geliyor. Çünkü bu işlemci eğer dizüstü bilgisayarların içerisine yerleştirilebilirse bu cihazlar çok daha uzun batarya ömrü sunabilir. Microsoft'un yeni cihaz planlarıyla ilgili daha fazla detayı Ocak ayının hemen başında düzenlenecek olan CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında görme ihtimalimiz de var.