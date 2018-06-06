Microsoft’un Su Altı Veri Merkezi Faaliyete Geçti

Veri merkezleri sıcak ve gürültülü olması sebebiyle genellikle soğuk iklimli yerlerde olur. Örneğin; Facebook’un veri merkezlerinin bir kısmı Finlandiya’da bulunuyor. Ancak Amerikan teknoloji devi Microsoft, deniz tabanına yerleştirdiği veri merkezi ile yukardaki sorunlara ilginç bir çözüm yolu getirdi.

Microsoft, "Natick" adlı projesi kapsamında bir Xbox oyun karakteri olan Leona Philpot’un adını verdiği su altı veri sistemini ilk olarak 2016 yılında test etmişti. Artan verilerini depolamak için az enerji tüketen sistemler geliştirmeye çalışan teknoloji devi, veri merkezini nihayet faaliyete geçirdi.

Microsoft’un su altı veri depolama merkezi , İskoçya'nın Orkney Adalarına yakın bir deniz tabanına kuruldu. Şirket, depolama merkezini deniz tabanına kurmanın soğutma ihtiyacını ortadan kaldıracağını ve gelecekte bu merkezlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının yanına kurulmasıyla karbondioksit emisyonun sıfırlanacağını söylüyor.

Çevre örgütü Greenpeace’in iklim uzmanlarından Tom Dowdall, deneysel su altı veri merkezlerinin, denizde rüzgar enerjisi santrallerine bağlanırsa daha sürdürülebilir şekilde faaliyet gösterebileceğini belirtirken, Microsoft’un yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapması gerektiğini ifade ediyor.

Greenpeace’e göre, dünya genelinde elektriğin yüzde üçünü veri merkezleri tüketiyor.

Çelik malzemeden yapılan sisteme çevresel koşulları izlemek vericiler yerleştiren şirket, 12 ay boyunca güç tüketiminden sıcaklık ve neme, performanstan sese kadar her şeyi düzenli olarak takip edecek.

Her şey planlandığı gibi giderse Project Natick, veri merkezlerinin kullanımı açısından yepyeni bir yolun başlangıcını simgeleyebilir.