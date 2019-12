Microsoft'un Yeni Oyunu Gears Tactics 2020'de Çıkış Yapacak

Microsoft’un en beğenilen oyunlarından Gears of War’un yenisi duyuruldu. Xbox Games Pass ve Steam’de yayınlanacak olan yeni Gears of War oyunu hakkında detaylar haberimizde.

Oyun dünyasınında en beğenilen efsanelerinden Gears of War’un yenisi Gears Tactics duyuruldu. 2020 yılında tam olarak 28 Nisan 2020’de PC platformunda Steam ve Xbox Game Pass üzerinden indirilmeye açılacak yeni Gears oyunu serinin hiçbir oyununa benzemeyecek. Üçüncü şahıs nişancı türü yerini sıra tabanlı stratejiye bırakacak.

Gears 5 The Coalition’ın yanı sıra Splash Damages’den sorumlu stüdyo tarafından geliştirilen oyun ilk Gears of War’dan 12 yıl öncesine götürecek. Oyunun hikayesi ise şöyle: “Sera gezegenindeki şehirler yeraltından yükselen korkunç derecede büyük bir tehditle düşmeye başlıyor. Hükümet kargaşa içindeyken, hayatta kalan bir takım insanlığın son umudu olarak ortaya çıkıyor. Sayıları bilinmeyen ve hayatta kalmak için savaşan oyuncular canavarlar yaratan kötü niyetli bir beyin olan Ukkon’ı avlamak için bir takım hazırlamak ve yönetmek durumunda.” Oyunun baş karakteri ise Call of Duty: Black Ops III, Days Gone, Death Stranding, Fallout 4, Far Cry 4, ve Gears 5 oyunlarında gördüğümüz, Noshir Dalal tarafından seslendirilen asi asker Gabe Diaz. Sürükleyici ve karakter odaklı bir hikaye göreceğimiz söylenen oyunda birlikleri zorlu düşmanlarla yüzleşmek üzere hazırlamak için ekip ve ekipmanları özelleştirebileceğiz. Becerileri geliştirme ve birimleri zor görevlerde toplanan ganimetlerle donatmak, başarıyı getirecek.

Gears Tactics oyunu şimdiden ön siparişe açıldı. Oyunu ön sipariş edenlere yeni asker olan Augustus Cole’u içeren Thrashball Cole Karakter Paketi ve nadir yeteneklerle tamamlanmış Thrasball Zırh Seti verilecek. Tabii ki Xbox Game Pass aboneleri oyun için hiçbir şey ödemeyecek.