Microsoft’un Yeni Xbox Konsolları 'Karbon' İçermeyecek

İklim krizi, sadece tüketicilerin değil büyük şirketlerin de üstesinden gelmesi gereken büyük bir sorun olarak insanlığın önünde duruyor. Neyse ki Microsoft gibi bazı şirketler bu konuda sorumluluk alarak harekete geçiyor.

Microsoft, ürünlerini ve operasyonlarını daha çevre dostu yapmak için önemli adımlar atacağını açıkladı. Şirketin şu anda başarması gereken önemli girişimleri olsa da, 825.000 adet Xbox konsolunun karbonsuz olarak üretilmesi planlanıyor.

Şirketin ‘karbonsuz’ üretim programının ana maddeleri aşağıdaki gibi olacak:

Microsoft, faaliyetlerini 1.5C iklim senaryosu ile uyumlu hale getiriyor. Bu, şirketin, eylemlerinin gezegenimiz üzerinde zararlı bir etkisi olmadığından emin olmak için daha da agresif bir yaklaşım izleyeceği anlamına geliyor.

Microsoft, kendi ürünleri söz konusu olduğunda karbon azaltma işini tedarik zincirlerinde de geçerli hale getiriyor.

Microsoft, 825.000 adet Xbox konsolunu karbonsuz hale getirecek. Ancak bunların Xbox One cihazları mı yoksa yaklaşan Project Scarlett cihazları mı olduğu henüz belli değil. Nintendo ve Sony ile karşılaştırıldığında, bunlar ‘karbonsuz’ ilk oyun konsolları olacak.

cihazları mı yoksa yaklaşan cihazları mı olduğu henüz belli değil. ve ile karşılaştırıldığında, bunlar ‘karbonsuz’ ilk oyun konsolları olacak. Microsoft, teknolojiyi gezegenin iyiliği için başkalarına da sunacak. Çeşitli yazılım inisiyatifleri sayesinde şirket, belirli bireylerin ve şirketlerin şu anda karşımıza çıkan en büyük iklim krizi sorunlarını çözmelerini sağlamayı umuyor.

Şirketin yapmayı planladığı şeyler hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler şuradan bilgi sahibi olabilirler. Şirketin iklim krizini ciddiye aldığını görmek gerçekten harika ve bunun diğer şirketlere de örnek olacağını umuyoruz.