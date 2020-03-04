Microsoft'un Yeni Xbox One Gamepad'leriyle Tanışın

Xbox Series X'in lansmanı muhtemelen yakın bir tarihte gerçekleşecek ancak Xbox One'a sahipseniz ve yeni oyun kumandalarını deneyimlemek istiyorsanız, Microsoft'un duyurduğu yeni oyuncaklardan memnun olacaksınız.

Arctic Camo ve Phantom Magenta adı verilen iki oyun kolunun tasarımı tamamen bilim kurgu kökenli. Microsoft'un anlattıklarına göre Phantom Magenta'nın yüzeyi Ex-Machina ve Ghost in Shell "den ilham alıyorken ayrıca tamamen benzersiz bir şekilde Xbox One'a ayak uyduruyor.

Arctic Camo'nun tasarımına gelince Microsoft, “Gamepad, kamuflaj deseniyle birlikte buzlu bir görünüm elde edildi. Gamepad'deki elmas dokusu, bu seride ekstra teknik hassasiyet düzeyini korumaya yardımcı oluyor” şeklinde bir açıklamayla anlatılıyor.

Phantom Magenta modeli bu ayın sonunda 70 dolar karşılığında başta ABD olmak üzere global pazara sunulacakken, Arctic Camo modelinin ise Mayıs ayına kadar bekletileceği öğrenildi. Onun da fiyatı yine 70 dolardan başlayacak.

Yeni Xbox Series X ile Uyumlu Olacaklar

Ayrıca daha önceden yeni tanıtılacak olan Xbox Series X'in bu oyun kumandalarıyla uyumlu olacağını dile getiren Microsoft, kullanıcıların boşa para veriyormuş gibi düşünmelerinin yanlış olacağını belirtti.