Microsoft’un 'Your Phone' Uygulamasıyla Tanışın!

Microsoft’un yeni Your Phone (Telefonunuz) uygulamasıyla telefonunuzu bilgisayarınız üzerinden yönetebilirsiniz. Uygulama, telefondaki mesajların, bildirimlerin ve fotoğrafların bilgisayar ile senkronize edilmesini sağlıyor. 'Your Phone' ilk olarak Windows Insider kullanıcıları için erişime sunulmuştu. Neyse ki artık herkes için genel erişimine açıldı.

Uygulamayı kullanmaya başlamak için, Your Phone'u Windows 10 bilgisayarınıza yüklemeniz ve Your Phone Companion adlı bir diğer uygulamayı da Android telefonunuza (Android 7.0 ve üzeri olmalı) yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra bu iki uygulama arasında bağlantı kurduğunuzda, telefonunuzdaki fotoğraflar uygulamadaki galeride gözükecek ve bunları kolayca sürükleyip bilgisayarınız üzerine bırakabileceksiniz.

Yeni Özellikler de Yolda

Uygulamada, SMS mesajları ve hatta grup mesajları da orijinal bir şekilde ele alınıyor. Bu sayede mesajlarınızı büyük bilgisayar ekranınızdan okuyabilir ve klavyenizden mesajlara cevap yazabilirsiniz. Kısa süre sonra uygulama üzerinden MMS mesajları ve fotoğraf gönderme işlemlerini de yapabileceksiniz (bu özellikler şu anda test aşamasında).

'Your Phone'un bir başka önemli özelliği, telefonunuza gelen bildirimleri aynı zamanda bilgisayarınız üzerinden de gösteriyor olması. Ancak maalesef ki bildirimlere yanıt verme gibi bir seçenek şu an için bulunmuyor. Insider sürümü ise telefonunuzun ekranını yansıtan bir özelliğe sahip ve bu sayede bir yanıt yazabiliyorsunuz. Ancak bu özellik genel sürümde mevcut değil.

Herkes Erişebilecek

Emoji seçici ve okunmamış mesaj göstergesinin yanı sıra, doğrudan bildirimden gelen bir satır içi yanıtlama özelliği de şimdilik geliştirilme aşamasında.

Eğer 'Your Phone' uygulamasını Microsoft Store’da göremezseniz endişelenmeyin. Çünkü uygulama kademeli olarak kullanıma sunuluyor ve Microsoft, uygulamanın hafta sonuna kadar herkes için erişilebilir olacağını söylüyor.